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Uğurcan Çakır'dan galibiyet açıklaması: 'Daha fazla gol atabilirdik'

Uğurcan Çakır'dan galibiyet açıklaması: 'Daha fazla gol atabilirdik'

13.09.2026 23:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Uğurcan Çakır'dan galibiyet açıklaması: 'Daha fazla gol atabilirdik'

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Uğurcan, daha farklı bir galibiyet alabileceklerini ifade etti.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Uğurcan Çakır, "Maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum" dedi.

Savunmada takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyleyen deneyimli kaleci, "Bugün çok iyi mücadele ettik. Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Takım arkadaşlarımızla birlikte gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDU"

Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

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