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Uğurcan Çakır Türkiye - İtalya maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Uğurcan Çakır Türkiye - İtalya maçında oynayacak mı, cezalı mı?

28.09.2026 14:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uğurcan Çakır Türkiye - İtalya maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler milli kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuna çevrildi. Fransa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Çakır'ın İtalya karşısında forma giyip giyemeyeceği ve cezasının kaç maç olduğu merak ediliyor.
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Uğurcan Çakır'ın İtalya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Uğurcan Çakır Türkiye - İtalya maçında oynayacak mı, cezalı mı?

UĞURCAN ÇAKIR TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI, CEZALI MI?

Uğurcan Çakır, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında kırmızı kart gördüğü için İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Dolayısıyla milli kalecinin İtalya maçında yer almamasının nedeni sakatlık değil, Fransa karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oluşan otomatik maç cezası.

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UĞURCAN ÇAKIR'IN KIRMIZI KART CEZASI KAÇ MAÇ?

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart sonrası kesin olan otomatik cezası 1 maç. UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi talimatının 60.01 maddesine göre hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcu veya takım görevlisi, kural olarak organizasyondaki bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak cezalı oluyor.

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