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Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

27.09.2026 09:07:00
Güncellenme:
AA
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Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası A, B ve C liglerinde dün oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken Finlandiya, San Marino karşısında 7-0 kazandı.
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.

A Ligi 3. Grup'ta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 galip geldi.

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İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

3. Grup:

İngiltere-İspanya: 2-3

Çekya-Hırvatistan: 1-2

B LİGİ

1. Grup:

Slovenya-İskoçya: 0-0

Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

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C LİGİ

1. Grup:

San Marino-Finlandiya: 0-7

Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

İzlanda-Estonya: 1-1

Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2

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