Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.
A Ligi 3. Grup'ta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 galip geldi.
İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
3. Grup:
İngiltere-İspanya: 2-3
Çekya-Hırvatistan: 1-2
B LİGİ
1. Grup:
Slovenya-İskoçya: 0-0
Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3
C LİGİ
1. Grup:
San Marino-Finlandiya: 0-7
Arnavutluk-Belarus: 2-0
3. Grup:
Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
Slovakya-Moldova: 2-0
4. Grup:
İzlanda-Estonya: 1-1
Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2