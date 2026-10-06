Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

A MİLLİ TAKIM'DA 38 YIL SONRA BİR İLK Ay-yıldızlı ekip, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti. Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET A Milli Takım'ın son dönemdeki kötü sonuçları da dikkat çekti. Türkiye, oynadığı son 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken 6 kez sahadan mağlup ayrıldı. Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle: Türkiye 1-3 İtalya Türkiye 0-3 Belçika Türkiye 1-4 İtalya Türkiye 0-1 Fransa Türkiye 3-2 ABD Türkiye 0-1 Paraguay Türkiye 0-2 Avustralya

MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın farklı mağlubiyet sayısı da yükseldi. Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sıraya çıktı. 10- Sandro Puppo 9- Sepp Piontek 7- Vincenzo Montella