Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk
Paylaş

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

6.10.2026 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım, İtalya yenilgisiyle üst üste 4. mağlubiyetini alarak 38 yıl sonra ilk kez dört maçlık yenilgi serisi yaşadı.

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

A MİLLİ TAKIM'DA 38 YIL SONRA BİR İLK

Ay-yıldızlı ekip, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti. Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

A Milli Takım'ın son dönemdeki kötü sonuçları da dikkat çekti. Türkiye, oynadığı son 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye 1-3 İtalya

Türkiye 0-3 Belçika

Türkiye 1-4 İtalya

Türkiye 0-1 Fransa

Türkiye 3-2 ABD

Türkiye 0-1 Paraguay

Türkiye 0-2 Avustralya

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın farklı mağlubiyet sayısı da yükseldi.

Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sıraya çıktı.

10- Sandro Puppo

9- Sepp Piontek

7- Vincenzo Montella

Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

İTALYA'YA KARŞI HASRET SÜRÜYOR

İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Türkiye'nin rakibine karşı galibiyet hasreti de devam etti.

İtalya, A Milli Takım'ın tarihinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip konumunda bulunuyor. Türkiye, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda toplamda 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Türkiye'nin İtalya'daki maçlarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde aldığı üst üste dört yenilgiyle birlikte hem sonuç hem de istatistik açısından oldukça kötü bir dönemden geçiyor.

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın İtalya kabusu
A Milli Takım'ın İtalya kabusu A Milli Takım, İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. Türkiye, rakibine karşı henüz maç kazanamazken, İtalya'nın galibiyet sayılarında 12-0 üstünlüğü bulunuyor.
Arda Güler'den A Milli Takım'a kötü haber
Arda Güler'den A Milli Takım'a kötü haber UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi.
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu'
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu' A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Belçika - Türkiye maçı Avrupa basınında da ses getirdi.