Uluslar Ligi'nde puan alamadık: A Milli Takım'dan 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.
A MİLLİ TAKIM'DA 38 YIL SONRA BİR İLK
Ay-yıldızlı ekip, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti. Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.
SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET
A Milli Takım'ın son dönemdeki kötü sonuçları da dikkat çekti. Türkiye, oynadığı son 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye 1-3 İtalya
Türkiye 0-3 Belçika
Türkiye 1-4 İtalya
Türkiye 0-1 Fransa
Türkiye 3-2 ABD
Türkiye 0-1 Paraguay
Türkiye 0-2 Avustralya
MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın farklı mağlubiyet sayısı da yükseldi.
Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sıraya çıktı.
10- Sandro Puppo
9- Sepp Piontek
7- Vincenzo Montella
İTALYA'YA KARŞI HASRET SÜRÜYOR
İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Türkiye'nin rakibine karşı galibiyet hasreti de devam etti.
İtalya, A Milli Takım'ın tarihinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip konumunda bulunuyor. Türkiye, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda toplamda 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Ay-yıldızlı ekip, İtalya deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Türkiye'nin İtalya'daki maçlarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde aldığı üst üste dört yenilgiyle birlikte hem sonuç hem de istatistik açısından oldukça kötü bir dönemden geçiyor.