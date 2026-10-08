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Uluslar Ligi'nin ardından... A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında geriledi

Uluslar Ligi'nin ardından... A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında geriledi

8.10.2026 10:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Uluslar Ligi'nin ardından... A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında geriledi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçtan yenilgiyle ayrılan A Milli Takım'ın kötü gidişatı, FIFA dünya sıralamasındaki yerine de olumsuz yansıdı.

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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Milliler eylül ayında 27. basamakta bulunuyordu.

Türkiye'nin, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 1.958 puanla üçüncü, Belçika 1.779 puanla sekizinci ve İtalya 1.713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan Ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2.011 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti 1.972 puanlı Arjantin'in ikinci, 1.958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1.925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. 

Portekiz ise iki basamak yükselerek 1.807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

İlgili Konular: #Uluslar Ligi #A Milli Takım #FIFA Dünya Sıralaması

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