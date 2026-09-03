Beşiktaş, Corendon Alanyaspor’dan Ümit Akdağ’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümit Akdağ'ın Türk statüsünde olup olmadığını da araştırıyor. Peki, Ümit Akdağ kimdir? Ümit Akdağ kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ Türk statüsünde mi?
ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?
Ümit Akdağ, 6 Ekim 2003'te Romanya Bükreş'te dünyaya geldi. Akdağ'ın ailesi Türk kökenlidir.
ÜMİT AKDAĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Akdağ, gençlik seviyesinde Steaua București (FCSB) ve Chelsea formaları giydikten sonra 2017 yılında Türk kulübü Alanyaspor'a transfer oldu.
Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 3 Haziran 2023 tarihinde çıktı. Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor karşısında oynanan ve Alanyaspor'un 5-1 kaybettiği karşılaşmanın ikinci yarısında, 46. dakikada Umut Güneş'in yerine oyuna dahil oldu.
2023-24 sezonunda Akdağ, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandı.
23 Ağustos 2024 tarihinde Akdağ, Fransız kulübü Toulouse'a kiralık olarak transfer oldu.
2 Eylül 2026 tarihinde Süper Lig takımlarından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
ÜMİT AKDAĞ TÜRK STATÜSÜNDE YER ALIYOR MU?
Ümit Akdağ, Romanya Milli Takımı formasını giymesine rağmen Türk statüsünde yer alıyor.