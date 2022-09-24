Ümit Karan'dan bomba açıklama! Jorge Jesus Arda Güler'i niye oyantmıyor?
Galatarasay'ın efsane isimlerinden olan Ümit Karan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karan Fenerbahçe, Jorge Jesus ve Arda Güler ile ilgili olay sözlere imza attı.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Ümit Karan, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah'a konuşan Ümit Karan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Arda Güler hakkında çok konuşuşacak ifadeler kullandı.
"JESUS'UN EGOSU ARDA'YI YİYOR"
Karan'ın ifadeleri şu şekilde:
"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."
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