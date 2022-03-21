Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Takım'ın 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacağı mücadelesi öncesi kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 09:29
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
Abone Ol google-news

2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Erencan Yardımcı'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift'in İskoçya müsabakasının aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler