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Ümraniyespor üstünlüğünü koruyamadı: Keçiörengücü ile puanları paylaştı

Ümraniyespor üstünlüğünü koruyamadı: Keçiörengücü ile puanları paylaştı

28.08.2026 21:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ümraniyespor üstünlüğünü koruyamadı: Keçiörengücü ile puanları paylaştı

1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

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1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına konuk oldu. Ümraniyespor, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini 1. dakikada Oğuzcan Çalışkan (Kendi kalesine) ve 11. dakikada Alex Blanco attı.

Ankara Keçiörengücü'nün golleri ise 34. dakikada Oğuzcan Çalışkan ve 71. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Ankara Keçiörengücü'ne karşı 2-0 üstüntükten puan kaybeden Ümraniyespor, ligdeki ilk galibiyetini alma fırsatını kaçırdı.

Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 5, Ümraniyespor 3 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Boluspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak.

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