Umut Bozok için menajerinden transfer açıklaması
Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için menajeri Olivier Davo, önemli açıklamalarda bulundu. Davo, Umut'un kariyeri için Trabzonspor düşündüğümüz bir kulüp değil' dedi.
Süper Lig Gol Kralı Umut Bozok'un adı transfer tahtasından bir an düşmüyor. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Umut hakkında birbirinden farklı iddialar gündeme gelmeye devam ederken, golcü futbolcunun menajeri Olivier Davo süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"ABDULLAH AVCI İLE TELEFONDA KONUŞTU"
Sporx'te yer alan haberde Umut Bozok'un Trabzonspor'a transfer olacağı iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Olivier Davo, "Umut'un Abdullah Avcı ile telefon görüşmesi yaptığı doğru. Türkiye liginin şampiyon hocasının, Türkiye liginin gol kralı ile konuşması gayet normal ve bizim adımıza da gurur verici. Ancak bazı gerçekler var... Umut Bozok'un transferi için Trabzonspor'dan hiçbir yetkili bizimle görüşmedi. Bir kulüp ile resmi bir görüşme yapmazsan, kendini de o kulüpte düşünemezsin" dedi.
"TRABZONSPOR, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR KULÜP DEĞİL"
Açıklamalarına devam eden Davo, "Umut'un kariyeri için Trabzonspor düşündüğümüz bir kulüp değil, çünkü bizimle hiçbir resmi temasları olmadı. Başka kulüplerden resmi temaslarımız var ve bu kulüpler ile de temaslarımız sürüyor, onların haberleri de çıkmıyor. Gazetelerde her gün birbirinden farklı haberler çıkıyor ve bu haberler Umut'un kendi ağzından yapılıyor, bu haberlerin tamamı gerçek dışı" şeklinde konuştu.
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