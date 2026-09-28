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Üniversite ve ada projelerini açıklamıştı: Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme

Üniversite ve ada projelerini açıklamıştı: Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme

28.09.2026 10:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Üniversite ve ada projelerini açıklamıştı: Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sarı lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım, üniversite ve ada projelerini açıklamıştı. Galatasaray'dan söz konusu projelere gönderme geldi.
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Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sarı lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın, üniversite ve ada sözlerine Galatasaray'dan gönderme geldi.

Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı paylaşarak Aziz Yıldırım'a gönderme paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongrede "Cumhurbaşkanımız, 'Üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz?' dedi. 'Camia istiyor. Karşı tarafın okulu var, bizim niye yok meselesi' dedim. Fenerbahçe'nin malına çökme var çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullanmıştı. 

Ada içinse Muğla'nın Milas ilçesinde 1907 konutlu projesini duyuran Aziz Yıldırım "Fenerbahçe Adası ve Fenerbahçe Marinası yapacağım" dedi.

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