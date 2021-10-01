Ünlü yorumcu Demirkol'dan 'Atiba nasıl sakatlanır' sorusu!
Mehmet Demirkol, ''Cephanenin yüzde 50'sini kaybetmişsen bu sorunun kökenine inmek gerekir. Buna inmeyi reddetmek asıl sorun' dedi.
Yorumcu Mehmet Demirkol ve Kaan Kural Socrates YouTube kanalında Ajax-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
Maçın üzerinde konuşulacak çok şey olmadığını belirten Demirkol, "Yapısal bir sorundan bahsedebiliriz. En hafif tabirle bir kazanma hedefi yoktu Beşiktaş'ın. O kadar herkes fark konusuna odaklandı ki bu hem Beşiktaş hem Ajax tarafına sirayet etmiş" dedi.
Demirkol, maçta Ajax'ın fazla rahat olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
"Kullanacağın kadronun 12'sini kaybediyorsan burada bir zorun var. Ama daha büyük sorun burada sorun olduğunu kabul etmemek. Verilen açıklamalarda bu tesadüfe getiriliyor. Cephanenin yüzde 50'sini kaybetmişsen bu sorunun kökenine inmek gerekir. Buna inmeyi reddetmek asıl sorun."
"Geçen sene ne yapıyorsak bu senede aynısını yapıyoruz" yaklaşımının doğru olmadığını söyleyen Demirkol, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordun. Demek bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Robot gibi olan Atiba nasıl olur da sakatlanır?" diye konuştu.
Demirkol, Sheriff'in Real Madrid'i yendiğini hatırlatarak Beşiktaş'ın 'çok fark yemedik' ruh haline bürünmesinin üzücü olduğunu vurguladı. Demirkol, "Real Madrid'i yenmek hayalinden uzaklaştık biz. Can sıkıcı olan bu" dedi.
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