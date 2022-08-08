Uruguay basınından Lucas Torreira yorumu: 'Asla pes etmez'
Süper Lig ekibi Galatasaray Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı renklerine bağladı. Uruguay basını da transfere tepkisiz kalmadı ve Torreira hakkında bir yazı kaleme alındı. Uruguay basını, Torreira'nın oyun karakterine vurgu yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da da gündem oldu.
Lucas Torreira'nın oyuncu özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Uruguaylı gazeteci Pablo Gobba, futbolcu hakkında değerlendirmede bulundu.
Uruguaylı gazetecinin açıklamaları şu şekilde:
"Lucas Torreira, son derece iyi bir futbolcu. Uruguay futbolunun ana özelliklerini içinde barındırıyor. Yüreğiyle oynar, savaşçı, topa hakim ve asla vazgeçmez. Torreira, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 2014-15'te Sampdoria'da oynadıktan sonra Pescara'ya kiralandı."
"Ne yazık ki bu süreçte bir sakatlık yaşadı ve 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Ancak sezonun ikinci yarısında çok iyi geri döndü. 2015-2016'da yeniden Sampdoria formasını giymeye başladı ve gerçek potansiyelini gösterdi. Serie A'da top kapmada hem kulübün hem de Serie A'nın olağanüstü oyuncularından birine dönüştü. 2018 yazında Arsenal, 30 milyon euro ödeyerek onu aldı. Başlangıçta Unai Emery'nin kilit oyuncularındandı ve Arsenal'de birçok maça çıktı."
2022'DEKİ YERİ GARANTİ
"Ancak daha sonra yerini kaybetti. Diego Simeone, onu istedi ve Atletico Madrid'e kiralandı. Sezonun ilk maçlarında oynadı ama sakatlık sorunlarıyla mücadele etti. Fiorentina ise onun son duraklarından biriydi ve burada mükemmel bir performans göstererek eski gücünü geri kazandı. Tecrübeli oyuncu, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası'na gidecek kadrosunda da yer alıyor."
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