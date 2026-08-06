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Uruguay'da Diego Forlan dönemi resmen açıklandı! Hem 20 Yaş Altı hem de A Milli Takım...

Uruguay'da Diego Forlan dönemi resmen açıklandı! Hem 20 Yaş Altı hem de A Milli Takım...

6.08.2026 18:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Uruguay'da Diego Forlan dönemi resmen açıklandı! Hem 20 Yaş Altı hem de A Milli Takım...

Uruguay Futbol Federasyonu, 47 yaşındaki Diego Forlan'ın, A Milli Futbol Takımı ile 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildiğini duyurdu.
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Uruguay Futbol Federasyonu, efsane futbolcu Diego Forlan'ın Uruguay Milli Takımı'na geri döndüğünü resmen duyurdu.

Uruguay futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Forlan, yeni dönemde hem Uruguay 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın hem de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

HEM 20 YAŞ ALTI HEM DE A MİLLİ TAKIM

Yeni teknik direktör Forlan, ilk olarak Uruguay U20 Milli Takımı ile çalışmalara başlayacak.

Diego Forlan'ın Uruguay A Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi dönemi, Eylül-Ekim aylarında oynanacak FIFA hazırlık maçlarıyla başlayacak.

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