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Uruguay'dan Güney Kore'ye dört gollü galibiyet!

Uruguay'dan Güney Kore'ye dört gollü galibiyet!

28.09.2026 19:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Uruguay'dan Güney Kore'ye dört gollü galibiyet!

Uruguay, hazırlık maçında karşılaştığı Güney Kore'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti.
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Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 4-1'lik skorla Uruguay oldu.

URUGUAY İLK YARIDA İŞİ SIKI TUTTU

Uruguay, karşılaşmanın 13. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Güney Kore'de Kim Min-Jae, 43. dakikada kendi kalesine attığı golle Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğünü getirdi.

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İlk yarı Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

DARWIN NUNEZ İKİ GOL ATTI

Uruguay, 62. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Güney Kore, 80. dakikada Lee Kang-In'in attığı golle farkı üçe indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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OH VE TORREIRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Uruguay'ın ilk 11'inde yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı.

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