Uruguay'dan Güney Kore'ye dört gollü galibiyet!

Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 4-1'lik skorla Uruguay oldu.
URUGUAY İLK YARIDA İŞİ SIKI TUTTU
Uruguay, karşılaşmanın 13. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Güney Kore'de Kim Min-Jae, 43. dakikada kendi kalesine attığı golle Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğünü getirdi.
İlk yarı Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DARWIN NUNEZ İKİ GOL ATTI
Uruguay, 62. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Güney Kore, 80. dakikada Lee Kang-In'in attığı golle farkı üçe indirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OH VE TORREIRA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Uruguay'ın ilk 11'inde yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı.