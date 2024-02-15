U.S Gilloise - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U.S Gilloise, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:14
U.S Gilloise - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Alexander Blessin yönetimindeki U.S Gilloise, sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

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U.S GİLLOİSE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Lotto Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

U.S GİLLOİSE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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