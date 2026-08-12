Üst üste ikinci kez... PSG, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Süper Kupa finalinde UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Avusturya'daki Salzburg Arena'da oynanan mücadeleden PSG, 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

PSG KUPAYA UZANDI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 61. dakikada Desire Doue kaydetti.

Aston Villa'nın golünü ise 45. dakikada Brian Djomeni Madjo attı.

PSG, 2-1'lik galibiyet ile kupanın sahibi oldu.

PSG ÜST ÜSTE 2. KEZ ZAFERE ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 2. kez kazanarak Süper Kupa'da mücadele etmeye hak kazanan PSG, önceki sezon olduğu gibi kupayı müzesine götürdü.

2025 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltılarda mağlup ederek zafere ulaşan Fransız ekibi, üst üste 2. kez kupayı kaldırdı.

PSG; Ajax (1973, 1974), Milan (1989, 1990) ve Real Madrid'in (2016, 2017) ardından üst üste iki kez UEFA Süper Kupa'yı kazanan 4. takım oldu.

LUIS ENRIQUE, 3'TE 3 YAPTI

Luis Enrique teknik direktör olarak çıktığı üç UEFA Süper Kupa'yı da kazandı. İspanyol çalıştırıcı, 2015 UEFA Süper Kupa'yı Barcelona ile kazanmıştı. Finalde karşısında yer alan Sevilla'nın teknik direktörü Unai Emery'ydi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise görev yaptığı dört Süper Kupa'nın hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı.

MAÇI ARTAN YÖNETTİ

Karşılaşmayı Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetti.

ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Artan, UEFA Süper Kupa'da düdük çaldı.

Artan, UEFA Süper Kupa tarihinde maç yöneten ve Avrupalı olmayan ilk hakem oldu.

Artan'ın yardımcılıklarını Cibuti'den Liban Abdoulrazack Ahmed ve Kenya'dan Stephen Eleazar Onyango Yiembe yaptı.