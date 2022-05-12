Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seride durum kaç kaç?
Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. 2-2’lik serinin son maçında kazanan taraf mutlu sona ulaşacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son maça taşındı ve bugün kazan takım kupayı müzesine taşıyacak.
İki takım serinin beşinci maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin beşinci maçı 12 Mayıs Perşembe oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Pazartesi günü oynanan finalin 4. maçında Fenerbahçe Opet, tarihindeki 6. şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkarken, 2-0 da öne geçmişti. Ancak Vakıfbank müthiş bir geri dönüş yaparak hem maçı 3-2 kazandı hem de şampiyonluk yarışını son maça taşıyarak bu yoldaki şansını sürdürdü. İki takım da bugün lig kupası için sahaya çıkacak.
İZLENME REKORU KIRILDI
Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9 Mayıs pazartesi akşamı Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında TVF Burhan Felek'te oynanan final serisinin 4. maçında reyting rekoru kırıldı. Karşılaşmayı yayınlayan TRT Spor canlı yayın rekoru kırarak ekranın zirvesine adını yazdırdı. Karşılaşma boyunca YouTube Türkiye’deki canlı yayınlarda ilk sırada yer alan dev müsabaka, trend videolar listesinde 3. sırada yer aldı.
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