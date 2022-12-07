VakıfBank, Kızılyıldız'a set vermedi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank evinde Sırbistan temsilci Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 19:18
VakıfBank, Kızılyıldız'a set vermedi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Alexandoros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Karutasu, Buket Gülübay, Bahar Akbay)

Kızılyıldız: Denysova, Canak, Helic, Zivojinovic, Markovic, Cirovic (Durdevic, Sajic, Taubner, Rodic)

Setler: 25-15, 25-21, 25-9

Süre: 63 dakika (22, 23, 18)


Kızılyıldız vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi

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