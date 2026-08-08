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VakıfBank, Monika Brancuska'yı kadrosuna kattı

VakıfBank, Monika Brancuska'yı kadrosuna kattı

8.08.2026 15:59:00
Güncellenme:
AA
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VakıfBank, Monika Brancuska'yı kadrosuna kattı

VakıfBank Voleybol Takımı, 22 yaşındaki Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı transfer etti.

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VakıfBank Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank kadrosunda yer alacak.

Kariyerinde PVK Olymp ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giyen Monika, 3 Çekya Kupası, 1 Çekya Süper Kupası, 1 Almanya Ligi ve 1 Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken Çekya Milli Takımı ile Challenger Kupası'nı kazandı.

Genç oyuncu, kulübe verdiği ilk röportajda, "Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

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