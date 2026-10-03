VakıfBank, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)
Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19
Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)