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VakıfBank, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı

3.10.2026 17:24:00
Güncellenme:
AA
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

İlgili Konular: #beşiktaş #vakıfbank #Sultanlar Ligi

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