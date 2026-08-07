VakıfBank, Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sırp smaçör Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki milli voleybolcunun 2026-2027 sezonunda VakıfBank kadrosunda yer alacağı belirtildi.

KARİYERİNDE ÜÇ KUPA BULUNUYOR

Vanja Ivanovic, kariyerinde ZOK Leskovac 98, OK Zeleznicar ve Korabelka formalarını giydi.

Genç smaçör, Sırbistan Ligi, Sırbistan Kupası ve Sırbistan Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Ivanovic, 2022 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan Milli Takımı ile bronz madalya kazandı.

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

Transferin ardından kulübe açıklamalarda bulunan Vanja Ivanovic, VakıfBank forması giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Ivanovic, "VakıfBank formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Kupalar kazanmak ve şampiyonluklar elde etmek için buradayım. VakıfBank kazanmayı bilen bir kulüp. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve her zaman desteklemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.