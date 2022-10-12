Valencia gitmedi, yıldızlaştı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe, Jorge Jesus’un gelişiyle birlikte yaşadığı değişimin sonucunda performansını gözle görülür şekilde artırdı. Portekizli hoca, koşan, mücadele eden, hücumda etkili olan ve çok gol atan bir takım yarattı.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü. Şu anda takımın ve Süper Lig’in en golcü ismi 10 defa ağları sarsan Enner Valencia. Ekvadorlu futbolcu, geçen sezon İsmail Kartal’ın görev yaptığı dönemde fazla forma şansı bulamamıştı. Bu durumdan rahatsızlık duyan 32 yaşındaki oyuncu, sezon bitiminde menajerini İstanbul’a çağırmıştı. Başkan Ali Koç ile yapılan görüşmede Valencia, ayrılmak istediğini iletmişti.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN GÖRÜŞME

Tecrübeli golcü, kendisine gelen bazı teklifleri değerlendirmeye alırken diğer taraftan da antrenmanlara çıkmayı sürdürdü. Valencia, takımın başına geçen Jesus’un sezon başı hazırlık döneminde çalışkanlığıyla ilgisini çekti. Bu durum oyuncuyu morallendirdi. Portekizli hoca, Valencia ile yaptığı görüşmede kendisinin oyun planında büyük önem teşkil edeceğini aktardı. Jesus böylece hem oyuncusunu ikna etti hem de takımda kalmasını sağladı. Ve geride kalan haftalara bakıldığında çok farklı bir Valencia sahada. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig’de tek başına hem Galatasaray’dan hem de 8 takımdan daha fazla gol attı. Sözleşmesi 2023 Haziran’da bitecek Valencia ile yeni kontrat düşünülüyor.