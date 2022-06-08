Valencia, Vincent Aboubakar için teklif hazırlığında
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Valencia'nın, Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso'yu getirmeye hazırlanan Valencia, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, İspanyol temsilcisinin forvet adaylarından birinin Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ
Gattuso'nun Aboubakar için olumlu rapor verdiği ve Valencia'nın, Kamerunlu golcü için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Kamerunlu golcünün de yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı aktarıldı.
Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Aboubakar, iki dönem Beşiktaş forması giymişti. 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki futbolcu, iki dönemde de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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