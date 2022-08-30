Valerien Ismael: Doğru yoldayız

30 Ağustos 2022 Salı, 09:05

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “İlk yarıda çok istekli görüntü verdik. Karagümrük maçından sonra istediklerimizi bir adım ötesine taşıdık. Büyük bir enerji vardı takımımızda. Taraftarın enerjisiyle oynadık. Futbolculardan beklediğimiz büyük takım gibi oynadık. İkinci yarı bazı anlarda kontrolü kaybettik. Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor, daha fazla kontrol olması gerekiyor. Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım. Taraftar için güzel gün olmuştur” diye konuştu.

“BENİ TANIYAN OYUNCULARLA TEMAS EDİP TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Transferdeki İngiltere tercihiyle ilgili ise Ismael, “Bu durum geçen sezondan beri planlıydı. İstediğimiz profil buydu. Ben de İngiltere’de çalıştım, orayla daha sıcak temasım var. Orada ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik. Başkanımız ve Ceyhun Bey de harika işler çıkardılar. 29 yıldır futbolun içerisindeyim, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. Benim işim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda eve dönerim. İyi gidiyoruz, gelecek maça kadarda aynı odağı korumamız lazım. Eleştiri bu işin bir parçası” dedi.

“DOĞRU YOLDAYIZ”

Valerien Ismael, “Maçın genelinde rakipten 1 fazla gol attığınız anda galibiyet için yeterli oluyor” diyerek, “Gol yememeyi isteriz tabii ki. Bu konuda asla sorun yok. Bu konu fark üretecekse bir noktada bu fark olacak. Şu an doğru ve iyi bir yoldayız. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz. Ben taraftarımıza her zaman söylüyorum; uzak ara en iyi taraftara sahibiz. Göreve geldiğimizden beri gördüğümüz tutku ve sevginin bir karşılığı yok. Taraftarla birlikte aynı şeyleri isteyip düşündüğümüzde ortaya çıkan enerji çok faydalı olacak. Bizim görevimiz sahaya bunu yansıtmak” ifadelerini kullandı.