Valerien Ismael, kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:41
Valerien Ismael, kırmızı kart gördü
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Deniz Türüç, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.

Bu faule itiraz eden Ismael, önce sarı kart gördü. İtirazlarına devam eden Fransız teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.


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