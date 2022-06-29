Valerien Ismael'in Gedson Fernandes planı ortaya çıktı!

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:09

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında kadrosuna kattığı ve Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, ilk idmanına önceki gün çıktı.

Siyah-beyazlıların yeni sezon açılışında oldukça pozitif görüntüler sergileyen başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Portekizli futbolcu, ilk idmanından bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafına, 'Kartallar yüksek uçar' notunu düştü. 23 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

DURAN TOPLAR ONDAN SORULACAK

Fanatik'in haberine göre, takım antrenmanında özellikle oyun zekasıyla teknik ekibin beğenisini kazanan yıldız futbolcu, Valerien Ismael'in planlamasında orta dörtlünün merkezinde Josef de Souza'yla birlikte oynayacak. Ismael, genç futbolcunun hücum organizasyonlarındaki etkisini maksimum şekilde kullanmayı hedefliyor. Bire bir pozisyonlardaki başarısı ve duran toplardaki skorer kimliğiyle dikkat çeken Gedson, takımın birinci frikikçisi olacak.