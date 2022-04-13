Valerien Ismael'in sözleşmesinde özel madde
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in sözleşmesinde özel madde ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in sözleşmesinde "4 milyon Euro'luk serbest kalır" maddesi yazıldı.
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ardından göreve gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda havayı kısa sürede değiştirdi. Siyah-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşmesi olan Fransız teknik adamın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı.
Sezon devam ederken Beşiktaş ile sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adamın kontratına, serbest kalma maddesi yazıldığı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in sözleşmesinde "4 milyon Euro'luk serbest kalır" maddesi yazıldı.
Türkiye'de bir teknik adamın sözleşmesine serbest kalma maddesinin yazılması, çok rastlanan bir durum olmasa bile, Valerien Ismael bu durumu daha önce de yaşamıştı.
Daha önce İngiltere'de Barnlesy'i çalıştıran Valerien Ismael için West Bromwich Albion 2 milyon Pound'luk serbest kalma bedelini ödeyerek, Fransız teknik adama imza attırmıştı.
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