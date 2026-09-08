Vargas Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu: Rekor hızda smaç

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları’nın zaferiyle sonuçlandı. Ay-Yıldızlıların İtalya ile oynanan final mücadelesinde sergilediği üstün oyunla bir kez daha şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra canlı ‘içeride-dışarıda’ kararları için teknolojiden yararlanıldı. Vodafone 5G destekli İleri Voleybol Teknolojilerinin kullanıldığı şampiyonada, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı ismi Melissa Vargas, 109 km/s ile turnuvanın en hızlı servisini kullandı. Vargas ayrıca 105,4 km/s hıza ulaşarak en hızlı smaca imza atarken, 3,1 metre ile İstanbul’daki şampiyonanın en yüksek smaç yüksekliğine ulaşan oyuncusu oldu.

Şampiyonanın teknoloji sponsorluğunu üstlenen Vodafone’un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “3 yıl önce Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ederek kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başlatmıştık. ‘Şampiyonlara Vodafone yakışır’ diye çıktığımız bu yolda 2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabının ardından şimdi de ‘Teknoloji Sponsoru’ olarak destek verdiğimiz 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlandık. Servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi maça dair önemli istatistikler sunan metrikleri aynı zamanda challenge ve canlı içeride/dışarıda kararı gibi maçın seyrini önemli ölçüde etkileyen özellikleri ölçümledik. Tüm kaynaklarımızla Türk kadın voleyboluna destek vermeyi sürdüreceğiz. Şampiyonada gösterdikleri üstün başarıdan dolayı millilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.