VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: 3-1
Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
19'uncu dakikada Pesic'in ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa'nın yerden ortasında topla buluşan Bertolacci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gitti: 2-0.
37'nci dakikada Biglia'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Balkovec, kaleci Volkan Babacak ile karşı karşıya kaldı. Balkovec'in vuruşunda topu filelerle gitti: 3-0.
84'üncü dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Atabey Çiçek, pasını Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 3-1.
Mücadele 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.
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