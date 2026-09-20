Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u tarihi skorla mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı ve maçı 8-0 kazandı. Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Milli ara dönüşünde Fenerbahçe ligde Rizespor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle tarihi bir skor elde etti.

Sarı-lacivertliller 1994'den sonra ilk kez Süper Lig'de bir maçta 8 gol attı. Fenerbahçe bu maç öncesinde son olarak 1994'te Kayserispor'u 8 golle mağlup etmişti. Fenerbahçe ayrıca bir maçı 4. kez 8 golle kazandı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor

89' Fenerbahçe'de Lukaku, yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Eyüpspor'da ise Anıl Yaşar, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

87' Eyüpspor'da David Costa oyundan çıkarken, Hamza Akman oyuna dahil oluyor.

86' İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek'i gördü. İsmail topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

85' İki takımda da oyuncu değişikliği yapıldı. Eyüpspor'da Abdullahi oyundan çıkarken, Sadya oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise Archie Brown oyundan çıktı, Levent Mercan oyuna girdi.

80' GOL | Fenerbahçe farkı 8'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood kendisinin ikinci, takımının 8. golünü kaydetti.

71' Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil olan Romelu Lukaku'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Emre Bilgin gole izin vermedi.

69' Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Vedat Muriqi, Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar oyundan çıkarken; Romelu Lukaku, Oğuz Aydın ve Kojo Peprah Oppong oyuna dahil oldu.

59' İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Kerem soldan topu Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

55' GOL | Fenerbahçe farkı 7'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

47' GOL | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi hat-trick yaptı. Deneyimli futbolcu, Archie Brown'un asistinde kaydetti golle skoru 6-0 yaptı.

46' İkinci yarının başında iki takımda da oyuncu değişiklikleri yapıldı. Fenerbahçe'de N'Golo Kante oyundan çıkarken, İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Eyüpspor'da ise Yao ve Moldovan oyundan çıkarken, Taşkın ve Emre oyuna girdi.

45' GOL | Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yle skoru 5-0 yaptı. İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından ağları havalandırdı.

42' Eyüpspor'un kullandığı serbest vuruşta Talha'nın şutunda Ederson gole izin vermedi.

38' GOL | Fenerbahçe farkı dörde çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından kaydettiği golle takımının dördüncü golünü kaydetti.

33' Eyüpspor'da Yao'nun şutu üstten dışarıya çıktı.

25' Eyüpspor'da Abdullahi gole yaklaştı. Abdullahi'nin Ederson'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda deneyimli kaleci gole izin vermedi.

21' GOL | Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Mason Greenwood'un ceza sahası içinden şutunu kaleci Moldovan kurtardı. Seken topu Vedat Muriqi tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

20' Fenerbahçe'de Archie Brown'un kullandığı taç atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında topla buluştu. Kerem'in şutu yan ağlara gitti.

14' Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Nelsen Semedo'nun ceza sahası dışından şutunu Moldovan kurtardı ve top kornere gitti.

7' GOL | Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen hücumda Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topu Vedat Muriqi ağlara gönderdi.

5' GOL | Fenerbahçe, Mason Greenwood'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

4' İnceleme tamamlandı. Hakem Kadir Sağlam, kararını penaltı olarak değiştirdi. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

3' Hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu monitörden izleyerek kararını verecek.

2' Ederson ceza sahasına doğru uzun gönderdi. Vedat Muriqi topa hareketlenirken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.