Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vedat Muriqi, ikinci Fenerbahçe dönemine hızlı başladı: 3 maç, 4 gol katkısı

Vedat Muriqi, ikinci Fenerbahçe dönemine hızlı başladı: 3 maç, 4 gol katkısı

30.08.2026 22:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vedat Muriqi, ikinci Fenerbahçe dönemine hızlı başladı: 3 maç, 4 gol katkısı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Vedat Muriqi, sarı lacivertli formayla son 3 maçında 3 gol, 1 asist üretti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Oğuz Aydın'ın sol kanattan yerden çevirdiği topu kontrol etttikten sonra köşeye bırakan Vedat Muriqi, fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Sezon başında sarı-lacivertli kadroya katılan Kosovalı golcü, böylece kariyerinin en erken 3. golünü kaydetti.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Vedat Muriqi, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Konyaspor maçında golünün yanı sıra 1 asist yapan deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasının ardından Samsunspor maçında da ağları sarsmayı başardı.

Muriqi böylece Fenerbahçe formasıyla son 3 maçında 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Vedat Muriqi #samsunspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı
Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı Fenerbahçe'de yeni transfer Oppong için bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, +4 kontenjanı için transfer yapabileceklerinin sinyalini verdi.
Fenerbahçe bir ayrılığı daha duyurdu: Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe bir ayrılığı daha duyurdu: Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedilerek yolların ayrıldığını açıkladı.
Zorlu deplasmanda hata yapmadı: Fenerbahçe, Samsun'dan 3 puanla döndü
Zorlu deplasmanda hata yapmadı: Fenerbahçe, Samsun'dan 3 puanla döndü Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 1 gol - 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu.