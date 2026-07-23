Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması: 'Başarılı bir sonuç aldık'

Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması: 'Başarılı bir sonuç aldık'

23.07.2026 00:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması: 'Başarılı bir sonuç aldık'

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vasara, iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Vesa Vasara, "Buraya Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç almak için geldik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takıma karşı güçlü bir performans sergiledik. Zorlu bir maçtı. Umarım, sahamızda oynayacağımız rövanşta daha güçlü bir performans sergileyerek turu geçeriz. Başarılı bir sonuç aldık. Rövanş öncesi avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ama karşımızda da güçlü ve saygı duyduğumuz bir rakip var. Tur bitmedi. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Başakşehir ile Inter Turku, 1-1 biten maçın rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #UEFA Konferans Ligi #Inter Turku

İlgili Haberler

Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı...
Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı... Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
Nuri Şahin'den Inter Turku maçı açıklaması: 'Finlandiya'da işi bitireceğiz'
Nuri Şahin'den Inter Turku maçı açıklaması: 'Finlandiya'da işi bitireceğiz' Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 1-1 berabere kaldıkları Inter Turku maçının ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı! Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, 31 yaşındaki ABD'li oyuncu Matt Thomas ile yollarını ayırdığını açıkladı.