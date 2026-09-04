Victor Nelsson'dan Galatasaray'a duygusal veda

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara 2021 yılında imza atan ve daha önce Roma ve Hellas Verona gibi kulüplere kiralık olarak giden 27 yaşındaki stoper, bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Galatasaray'dan ayrılan Danimarkalı stoper, eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bir veda paylaşımında bulundu.

Victor Nelsson'un paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray,

Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 144 maçta süre bulan Victor Nelsson, savunma performansıyla birlikte 4 kez gol sevinci yaşadı.