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Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'
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Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

16.09.2026 11:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

Galatasaray ile yolları ayrılan Victor Nelsson, katıldığı bir programda kızının durumu nedeniyle sarı kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

Danimarka ekibi Nordsjaelland'a transfer olan tecrübeli defans oyuncusu Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmasının sebebini açıkladı.

Yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçilen Nelsson, TV2 kanalının "Total Futbol" programına katıldı.

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

"KIZIM NEDENİYLE AYRILDIM"

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından son birkaç yıldır kiralık olarak İtalya'nın AS Roma ve Hellas Verona kulübüne gönderilen oyuncu, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

İlgili Konular: #galatasaray #Victor Nelsson #Nordsjaelland

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