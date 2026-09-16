Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'

"KIZIM NEDENİYLE AYRILDIM"

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından son birkaç yıldır kiralık olarak İtalya'nın AS Roma ve Hellas Verona kulübüne gönderilen oyuncu, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.