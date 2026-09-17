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Victor Osimhen'e Nijerya'dan milli davet

Victor Osimhen'e Nijerya'dan milli davet

17.09.2026 21:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen'e Nijerya'dan milli davet

Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

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Galatasaray'da tedavisi devam eden ve Trabzonspor maçı öncesi durumu belirsiz olan Victor Osimhen'e milli davet geldi.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Golcü futbolcu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunda ise yer almıyor.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu da Nijerya'nın aday kadrosunda yer aldı. Ndidi, eleme ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi, Nwaiwu ise sadece eleme maçlarının kadrosuna dahil edildi.

IHEANACHO RUSYA MAÇINDA KADRODA

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Kelechi Iheanacho ise Nijerya'nın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 kez ağları havalandırdı.

NİJERYA'NIN MAÇLARI

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile karşılaşacak. Nijerya, daha sonra ise 6 Ekim'de Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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