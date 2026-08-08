Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal'i konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan müsabakayı İspanya ekibi 2-1 kazandı
VILLARREAL PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 2. dakikasında Villarreal penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların savunmada yaptığı müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.
3. dakikada penaltının başına geçen Perez, topu ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen karara gösterdiği tepkinin ardından 4. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
İtirazlarını sürdürmeye devam eden Buruk, kısa süre sonra ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP
Galatasaray, Villarreal'in golüne yalnızca iki dakika sonra yanıt verdi.
5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına taşıdığı pozisyonda Eren Aydın'ın yaptığı ortayı iyi takip eden Victor Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Bu golle birlikte RAMS Park'ta skor 1-1'e geldi.
Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Georges Mikautadze, Villarreal'i bir kez daha öne geçiren golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken son hazırlık maçında Villarreal'e karşı da istediği sonucu alamadı.