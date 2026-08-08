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Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova
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Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

8.08.2026 23:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal'i konuk etti. 

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı İspanya ekibi 2-1 kazandı

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

VILLARREAL PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 2. dakikasında Villarreal penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların savunmada yaptığı müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.

3. dakikada penaltının başına geçen Perez, topu ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen karara gösterdiği tepkinin ardından 4. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

İtirazlarını sürdürmeye devam eden Buruk, kısa süre sonra ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP

Galatasaray, Villarreal'in golüne yalnızca iki dakika sonra yanıt verdi.

5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına taşıdığı pozisyonda Eren Aydın'ın yaptığı ortayı iyi takip eden Victor Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Bu golle birlikte RAMS Park'ta skor 1-1'e geldi.

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Georges Mikautadze, Villarreal'i bir kez daha öne geçiren golü attı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. 

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken son hazırlık maçında Villarreal'e karşı da istediği sonucu alamadı.

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