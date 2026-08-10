Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, savunma takviyesi için gündemine yeni isimler almaya devam ediyor. Yönetim, Villarreal forması giyen Renato Veiga için teklif yapmaya hazırlanıyor.

+4 KURALINA UYUYOR Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncuyu sol stoper bölgesi için düşünüyor. Veiga, +4 yabancı kuralına da uyuyor.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO TRT Spor'da yer alan habere göre İspanyol ekibi, 23 yaşındaki oyuncudan 30 milyon Euro bonservis bekliyor. Galatasaray yönetimi, bu transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi planlıyor.