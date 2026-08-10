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Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi
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Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

10.08.2026 14:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol ekibinin, 23 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, savunma takviyesi için gündemine yeni isimler almaya devam ediyor. Yönetim, Villarreal forması giyen Renato Veiga için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

+4 KURALINA UYUYOR

Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncuyu sol stoper bölgesi için düşünüyor. Veiga, +4 yabancı kuralına da uyuyor.

Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

TRT Spor'da yer alan habere göre İspanyol ekibi, 23 yaşındaki oyuncudan 30 milyon Euro bonservis bekliyor. Galatasaray yönetimi, bu transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi planlıyor.

 

Villarreal'in istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi

Portekizli futbolcu, geçen sezon oynadığı 42 maçın 36’sına 11'de başladı. Renato Veiga daha önce sırasıyla Augsburg, Basel, Chelsea ve Juventus’ta da forma giydi.

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