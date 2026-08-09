Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Galatasaray yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar bu yaz oynanan 5 hazırlık maçında birer galibiyet ve beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Maç öncesinde ve sonrasında Galatasaray taraftarları, 1 transfer yapan Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösterdi.
Maç öncesinde, “Dursun Özbek transferler nerede?” şeklinde bağıran taraftarların maçın bitiş düdüğü çalmasına rağmen stadyumu terk etmeyi reddetti.
Taraftarlar maç sonunda, "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratı yaptı.