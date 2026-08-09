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Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi
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Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

9.08.2026 00:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 yenildiği maçın ardından tribünlerde yönetime tepki sesleri yükseldi. Stadyumdan ayrılmayı reddeden taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Galatasaray yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar bu yaz oynanan 5 hazırlık maçında birer galibiyet ve beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Maç öncesinde ve sonrasında Galatasaray taraftarları, 1 transfer yapan Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösterdi.

Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Maç öncesinde, “Dursun Özbek transferler nerede?” şeklinde bağıran taraftarların maçın bitiş düdüğü çalmasına rağmen stadyumu terk etmeyi reddetti.

Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi

Taraftarlar maç sonunda, "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratı yaptı.

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