Villarreal, Malaga'yı deplasmanda farklı geçti

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Malaga, sahasında Villarreal'i konuk etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Villarreal, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

MALAGA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 12. dakikasında Juan Cruz'un pasında ceza sahasında topla buluşan Carlos Dotor'un vuruşunda top rakibe çarparak yön değiştirdi. Kaleci Peter Gulacsi'nin müdahale edemediği top ağlara giderken Malaga 1-0 öne geçti.

VILLARREAL İLK YARIDA MAÇI ÇEVİRDİ

Villarreal, 40. dakikada beraberliği yakaladı. Ilias Akhomach'ın pasında topla buluşan Alberto Moleiro, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında konuk ekip öne geçti. Ayoze Perez'in pasında ceza sahasında topla buluşan Pape Gueye, yerden yaptığı vuruşla Villarreal'i 2-1 öne geçirdi.

PAPE GUEYE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

86. dakikada yeniden sahneye çıkan Pape Gueye, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla kaleci Alfonso Herrero'yu mağlup etti ve skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Villarreal, Malaga deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.