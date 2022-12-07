Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da dostluk maçları yapan İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, takımı misafir eden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

AA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:00
Villarreal'den TFF'ye teşekkür
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Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) özel olarak teşekkür etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.


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