Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi
Süper Lig ekibi Beşiktaş, sözleşme imzalamak için Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.
Beşiktaş, forvet hattını bir kez daha Vincent Aboubakar ile güçlendiriyor.
Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinin ardından Aboubakar'ın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Vincent Aboubakar
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Aboubakar, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon Euro ücret ve 500 bin Euro da bonus kazanacak.
Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.
AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A VEDA
Kamerunlu golcü Aboubakar İstanbul yolundayken Al Nassr kulübü, veda mesajı yayımladı.
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