Vincent Aboubakar Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş'ta da forma giyen Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Deneyimli oyuncunun menajerine yeni takım bulması için talimat verdiği ve yolunu yeniden Süper Lig'den geçebileceği iddia edildi.
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre; Kamerunlu forvet, Al-Nassr'da yaşanan maddi kriz nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.
Haberde yer alan bilgiye göre; 30 yaşındaki forvetin menajerine yeni takım bulması için talimat verdiği iddia edildi. Kamerunlu forvetin Al-Nasr'dan ayrılarak yeniden Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.
FENERBAHÇE İDDİASI
Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğu ve başkan Ali Koç'un Kamerunlu forvet için girişimde bulunabileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Kamerunlu Aboubakar, bu maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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