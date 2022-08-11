Vincent Aboubakar Türkiye'ye geri dönüyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:20

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre; Kamerunlu forvet, Al-Nassr'da yaşanan maddi kriz nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde yer alan bilgiye göre; 30 yaşındaki forvetin menajerine yeni takım bulması için talimat verdiği iddia edildi. Kamerunlu forvetin Al-Nasr'dan ayrılarak yeniden Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğu ve başkan Ali Koç'un Kamerunlu forvet için girişimde bulunabileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Kamerunlu Aboubakar, bu maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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