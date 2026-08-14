Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların tarihine geçti.
Opta verilerine göre; Vincenzo Italiano, Avrupa kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu.
Italiano'nun Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 maçta aldığı skorlar şu şekilde:
-1-0 vs Hradec Kralove
-1-0 vs Hradec Kralove
-2-0 vs Midtjylland
-1-0 vs Midtjylland