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Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti
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Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

14.08.2026 09:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove galibiyetinin ardından siyah-beyazlıların tarihine geçti.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların tarihine geçti.

 

Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

Opta verilerine göre; Vincenzo Italiano, Avrupa kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu.

 

Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihine geçti

Italiano'nun Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

-1-0 vs Hradec Kralove

-1-0 vs Hradec Kralove

-2-0 vs Midtjylland

-1-0 vs Midtjylland

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