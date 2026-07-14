Vincenzo Italiano: 'Çok sert çalışmalara başlayacağız'

Beşiktaş, kampın son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

S Sport'a açıklama yapan Italiano, "Öncelikle sezona başladık, sezon öncesinde çok fazla genç oyuncu vardı yanımızda. Milli takımdan tecrübeli oyuncular geldi. Onlar geldikten sonra daha iyi çalıştık. Midtjylland maçı için de çalışmaya başladık. Düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Bu maça iyi başladık, 5 dakikada konsantrasyon kaybı oldu ve maçı kaybettik. Bunları zamanla düzelteceğiz. Sezon öncesi kampı şu ana kadar iyi geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Bir takımın bir kimliği, prensipleri olması gerekir. Benim oyunumda kanattan ve orta sahalardan beklentim var. Maça göre planımız değişebilir ama hedefimiz tüm maçları kazanmak. Bence iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Üç gün izin yapıp tesislerimizde çok sert çalışmalara başlayacağız. Midtjylland maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş agresif olacak, gol yaratmaya çalışacak; aynı zamanda arkada da dikkat etmesi gerekecek. Oyunumuzu daha da hızlandırıp bu detaylara daha da dikkat ettiğimizde bence daha da iyi olacağız" dedi.

Beşiktaş'ın hocası, "Maça Orkun ile başladık. Salih'in de ilk maçıydı. 60-70 dakika süre vermek zorunda kaldım. Sabah da hazırlık maçı yaptık, orada gençleri oynattım daha çok. Rıdvan'ı orta sahaya atmak zorunda kaldım. Zorunluluktan oldu bazı değişiklikler. İlk gole kadar takımım gayet iyiydi, oyunu iyi okuyorduk, sahaya iyi yayılmıştık. Bu takım daha da iyi olacak, gelişecek ve büyüyecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.