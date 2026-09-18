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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü: 'Elimde olsa 42 bin kişiye sarılırdım'

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü: 'Elimde olsa 42 bin kişiye sarılırdım'

18.09.2026 00:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü: 'Elimde olsa 42 bin kişiye sarılırdım'

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 yendi. Kartal'ın gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano galibiyeti TRT 1'e değerlendirdi.

Vincenzo Italiano galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade ederken, "Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan İlhan Fakılı'yı öven Italiano, "İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Taraftarın gösterdiği sevgiden çok mutlu olduğunu dile getiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #marsilya #Vincenzo Italiano

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