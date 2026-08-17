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Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Kadroya gireceği maçı duyurdu!

Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Kadroya gireceği maçı duyurdu!

17.08.2026 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Kadroya gireceği maçı duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne aldı. Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'u konuk etti.

Beşiktaş, Cerny'nin ilk yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Eyüpspor da Costa 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. 

Vincenzo Italiano, “Çok çok iyi bir ilk yarı oynadık. İyi bir başlangıç yaptık. Tempomuz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. İyi performans gösterdik ve yine gol yemedik. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Tabii önümüzde çok önemli bir Avrupa maçı var. Oraya iyi hazırlanmamız lazım” dedi. 

Beşiktaş teknik direktörü Italiano, “4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Her kulvarda herkese ihtiyacımız var. Herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Soyunma odasında daha dikkatli olmalıyız dedim. Biz top yaparken basit kayıplarla kontra şansı veriyorduk” sözlerini sarf etti. 

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VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Yeni oyuncuları Trossard ve Vlahovic için açıklama yapan Italiano, “Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz” dedi. 

İlgili Konular: #beşiktaş #Dusan Vlahovic #Vincenzo Italiano

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