Vincenzo Italıano'dan Dusan Vlahovic kararı: 'Dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecekleri ilk maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeni transfer Dusan Vlahovic'in son durumu hakkında bilgi verdi.
"VLAHOVIC YARIN SÜRE ALABİLİR"
Italiano, Sırp golcünün yarın oynayacakları Kauno Zalgiris müsabakasında kadroda yer alacağını belirterek, "Yarın Vlahovic yedekler arasında olacak. Kondisyonu ve ritmi artıyor. Kendisi uzun süredir sahadan uzaktı. Umarım yarın süre alır ve hatta daha fazla süre alabilir. Yarın takımla yolculuğu başlayacak" dedi.
"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
İtalyan teknik adam, Vlahovic'in bir süredir sahalardan uzak olduğuna dikkat çekti ve "Çok değerli bir oyuncuyu aramıza kattık. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Neler yapacağını merak ediyoruz çünkü çok kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
TRANSFER YANITI
"Orta saha transferi konuşuluyor, sizin nasıl bir orta saha talebiniz oldu?" sorusuna yanıt veren Italiano, "Orta sahada değişiklik yapmadım doğru çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha, takımın dengesidir. Ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Yedekten girenler de oldu. Onlar da iyi oynadılar. Bence bu denge şu anda çok önemli. O yüzden bu 3 (Orkun - Salih - Olaitan) oyuncuyu oynattım. Bir sır değil, bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak" dedi.