Vincenzo Italıano'dan Dusan Vlahovic kararı: 'Dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz'

TRANSFER YANITI

"Orta saha transferi konuşuluyor, sizin nasıl bir orta saha talebiniz oldu?" sorusuna yanıt veren Italiano, "Orta sahada değişiklik yapmadım doğru çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha, takımın dengesidir. Ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Yedekten girenler de oldu. Onlar da iyi oynadılar. Bence bu denge şu anda çok önemli. O yüzden bu 3 (Orkun - Salih - Olaitan) oyuncuyu oynattım. Bir sır değil, bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak" dedi.