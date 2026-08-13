Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic sözleri: 'Taraftarımız ona hayran kalacak'

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"80 DAKİKA HARİKA OYNADIK" "Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık, taraftarımızın da emeği var... Teşekkür etmek istiyorum."

"GÖREVİMİZİ BAŞARDIK" "Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık, rakip bize zorluk çıkarabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik, fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık, şimdi önümüzde final turu var."

"MÜKEMMELE YAKIN OLACAĞIZ" "Baskımız rakiplere göre değişir. Daha kısa oynayan rakip varsa, daha şiddetli basmamız gerekir. Bugün de baskımız gayet iyiydi. İlk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim ama mükemmeliyet beklemek çok doğru olmaz çünkü sadece 70 gündür birlikteyiz. İleride daha iyi ve daha güçlü olacağız. Mükemmele yakın olacağız."

"TARAFTAR ONA HAYRAN KALACAK" "Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak."