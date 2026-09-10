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Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı
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Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

10.09.2026 15:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Vincenzo Italiano'nun sahaya çıkacak kadroyu şekillendirdiği iddia edildi.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kadro tercihinin belirlediği öne sürüldü.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

TRT Spor'da yer alan habere göre, Siyah beyazlıların kalesini Alexander Nübel koruyacak.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Kassoum Ouattara forma giyecek. Stoper ikilisi Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’dan oluşacak. Savunmanın önünde Salih Özcan görev yapacak.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Orta sahada Junior Olaitan ve Orkun Kökçü’nün forma giymesi bekleniyor. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Leandro Trossard formaya yakın.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Vincenzo Italiano, Trossard'ın yerine İlhan Fakılı'ya da şans verebilir.

Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

İleri uçta ise Hyeon-gyu Oh'un forma giymesi bekleniyor.

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