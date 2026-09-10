Vincenzo Italiano'dan Erzurumspor FK maçı kararı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kadro tercihinin belirlediği öne sürüldü.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Siyah beyazlıların kalesini Alexander Nübel koruyacak.
Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Kassoum Ouattara forma giyecek. Stoper ikilisi Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’dan oluşacak. Savunmanın önünde Salih Özcan görev yapacak.
Orta sahada Junior Olaitan ve Orkun Kökçü’nün forma giymesi bekleniyor. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Leandro Trossard formaya yakın.
Vincenzo Italiano, Trossard'ın yerine İlhan Fakılı'ya da şans verebilir.
İleri uçta ise Hyeon-gyu Oh'un forma giymesi bekleniyor.